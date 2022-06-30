Ни фракция, ни парламент: Арахамия уверяет, что отставку Шмыгаля не рассматривают

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"Традиционно публикации СМИ о кадровых вопросах порождают много разговоров и сплетен, которые не помогают работать. Вопрос замены премьер-министра ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается. Денис Шмигаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", – говорится в сообщении.

Детали

Также Арахамия добавил, что точечные ротации в Кабинете Министров происходят на постоянной основе: "Кадровые изменения возможны всегда, это давно ни для кого не секрет. И когда такие решения будут, мы о них сообщим", – резюмировал он.

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СМИ сообщали, что в Кабмине осенью возможны перестановки, в том числе и отставка Дениса Шмыгаля.