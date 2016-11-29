Незаконне переміщення понад 1,3 тонни пряжі виявили на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правоохоронці виявили 1,3 тонни пряжі у вантажівці, яка прямувала з Туреччини до України через пункт пропуску “Рені-Джурджулєшти” митного поста “Ізмаїл”. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.
Так, прикордонники під час переогляду вантажу виявили незаявлену до митного контролю пряжу загальною вагою брутто 1328 кг, в результаті чого було складено протокол про порушення митних правил за ознаками частини 1 статті 483 Митного кодексу України.
Наразі триває товарознавча експертиза, яка визначить вагу нетто вилученої пряжі та її вартість.