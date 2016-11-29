Незаконное перемещение более 1,3 т пряжи обнаружили в Одесской области

Так, пограничники во время досмотра груза обнаружили незаявленную к таможенному контролю пряжу общим весом брутто 1328 кг, в результате чего был составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Продолжается товароведческая экспертиза, которая определит вес нетто изъятой пряжи и ее стоимость.