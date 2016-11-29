Незаконное перемещение более 1,3 т пряжи обнаружили в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители обнаружили 1,3 тонны пряжи в грузовике, который следовал из Турции в Украину через пункт пропуска "Рени-Джурджулешты" таможенного поста "Измаил". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС Украины.
Так, пограничники во время досмотра груза обнаружили незаявленную к таможенному контролю пряжу общим весом брутто 1328 кг, в результате чего был составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Продолжается товароведческая экспертиза, которая определит вес нетто изъятой пряжи и ее стоимость.