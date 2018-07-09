Невідомі відрізали голови цуценятам у Кропивницькому

“Мені зателефонував хлопець і сказав, що сусідська дівчинка, гуляючи в кручі біля їхнього будинку, знайшла дві відрізані голови цуценят. Цуценят, які жили у них у дворі з народження, — йдеться у дописі. — Я сказала терміново сфотографувати і викликати поліцію. Відразу виїхала туди. Опергрупа була вже на місці. Поки я їхала, хлопець сказав, що дівчинка з переляку не змогла згадати, де саме бачила голови, але вони знайшли труп одного цуценяти без голови і без шкіри на спині. Поки чекали слідчу групу, ми з хлопцем спустилися в кручу і знайшли ще два трупи, теж без голови і без шкіри на спині...”.

Місцеві жителі розповіли, що цуценята жили у дворі, їх усі годували. Але раптом їх не стало. Їхня матір три дні їх шукає, спускається у кручу й гавкає.

Активісти написали заяву в поліцію.

Нагадаємо, за знущання над котом живодера з Києва суд позбавив волі на півроку.