В Одеській області намагались захопити військову частину (доповнено)

“Близько 8:45 в Одесі невідомі особи в балаклавах, їх було близько 40 чоловік, здійснили спробу рейдерського захоплення частини території власне військового об’єкту, що є на сьогодні власністю Міністерства оброни України”, — сказав він.

Юрчило уточнив, що це територія військового аеродрому.

“Вони (невідомі особи — ред.) себе позиціонували як представники торговельно-розважального центру. Частину землі, десь 10-15 м огорожі було знесено і вивезено”, — сказав він.

Зважаючи на це, зазначив прес-секретар, на місце події відразу прибула військова прокуратура Центрального регіону, а також військова служба правопорядку, військові юристи представники повітряного командування “Південь” Повітряних сил ЗСУ.

“Наразі йде з’ясування обставин”, — додав він.