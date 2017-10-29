В Одеській області намагались захопити військову частину (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Невідомі особи в балаклавах намагалися здійснити спробу рейдерського захоплення частини військового об’єкта, а саме частини аеродрому в Одесі, що є на сьогодні власністю Міністерства оборони України. Про це повідомив УНН прес-офіцер Повітряних сил Збройних сил України Роман Юрчило.
“Близько 8:45 в Одесі невідомі особи в балаклавах, їх було близько 40 чоловік, здійснили спробу рейдерського захоплення частини території власне військового об’єкту, що є на сьогодні власністю Міністерства оброни України”, — сказав він.
Юрчило уточнив, що це територія військового аеродрому.
“Вони (невідомі особи — ред.) себе позиціонували як представники торговельно-розважального центру. Частину землі, десь 10-15 м огорожі було знесено і вивезено”, — сказав він.
Зважаючи на це, зазначив прес-секретар, на місце події відразу прибула військова прокуратура Центрального регіону, а також військова служба правопорядку, військові юристи представники повітряного командування “Південь” Повітряних сил ЗСУ.
“Наразі йде з’ясування обставин”, — додав він.