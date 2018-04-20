Нетаньягу заявив про готовність шести країн перенести свої посольства в Єрусалим
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що шість держав готові перенести свої посольства в Єрусалим. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.
“Я радий повідомити, що принаймні шість країн серйозно говорили з нами про переміщення їх посольств в Єрусалим. Спасибі Гватемалі, що зробила це. Тепер вашими стопами підуть інші”, — розповів він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль заручився підтримкою США перед атакою на сирійський аеродром — The Wall Street Journal
Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на щорічній Всесвітній конференції ізраїльського Національного фонду “Керен ха-Єсод” в Єрусалимі заявив, що Ізраїль сильний як ніколи і здатний захистити себе від будь-якої загрози.