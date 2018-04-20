Нетаньяху заявил о готовности шести стран перенести свои посольства в Иерусалим
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что шесть государств готовы перенести свои посольства в Иерусалиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
“Я рад сообщить, что по крайней мере шесть стран серьезно говорили с нами о перемещении их посольств в Иерусалим. Спасибо Гватемале, что сделала это. Теперь по вашим стопам пойдут другие”, — рассказал он.
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Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на ежегодной Всемирной конференции израильского Национального фонда “Керен ха-Йесод” в Иерусалиме заявил, что Израиль сильный как никогда и способен защитить себя от любой угрозы.