Неповнолітній хлопчик отримав опіки у Миколаєві

Встановлено, що компанія підлітків, граючись на пустирі в мікрорайоні Намив, побачили на землі декілька пластикових пляшок, ємністю по п’ять літрів кожна, з речовиною, яка мала запах керосину. Хлопці взяли одну з пляшок та віднесли до найближчого двору, де підпалили. У цей момент до них підійшов потерпілий та вдарив ногою по вже палаючій пляшці. Від удару ємність перекинулася, а рідина з неї потрапила хлопцеві на одяг та зайнялася.

Підлітки допомогли товаришеві загасити палаючий одяг, після чого втекли, а потерпілий, діставшись дому, розповів про те, що сталося батькам.

У лікарні неповнолітньому була надана необхідна допомога. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили обгорілу пластикову пляшку. Також працівниками ДСНС було здійснено виїзд на вказану неповнолітніми місцевість, звідки вилучено ще вісім пляшок, наповнені невідомою рідиною.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років.

Правоохоронцями встановлюються усі обставини події та особи, які б могли залишити на пустирі ємності з вогнезаймистою рідиною.