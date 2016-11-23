Несовершеннолетний мальчик получил ожоги в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Николаеве 11-летний мальчик получил ожоги в результате поджога пластиковой бутылки с неизвестным веществом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Николаевской области.
Установлено, что компания подростков, играя на пустыре в микрорайоне Намыв, увидели на земле несколько пластиковых бутылок, емкостью по пять литров каждая, с веществом, которое имело запах керосина. Ребята взяли одну из бутылок и отнесли в ближайший двор, где подожгли. В этот момент к ним подошел потерпевший и ударил ногой по уже горящей бутылке. От удара емкость перевернулась, а жидкость из нее попала парню на одежду и загорелась.
Подростки помогли товарищу потушить горящую одежду, после чего скрылись, а потерпевший, добравшись домой, рассказал о том, что произошло родителям.
В больнице несовершеннолетнему была оказана необходимая помощь. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли обгоревшую пластиковую бутылку. Работниками ГосЧС был осуществлен выезд на указанную несовершеннолетними местность, откуда изъято еще восемь бутылок, наполненных неизвестной жидкостью.
Следственным отделом начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.
Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, которые могли бы оставить на пустыре емкости с горючей жидкостью.