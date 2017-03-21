Неповнолітні зруйнували 38 надгробних пам’ятників на Одещині

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння злочину причетні п’ятеро місцевих підлітків. Найстарший з компанії друзів ввечері запропонував задля розваги піти до цвинтар та зруйнувати кілька пам’ятників, на що останні дали згоду. Коли вони зайшли на територію кладовища, 15-річний хлопець зруйнував перший пам’ятник на могилі, тричі вдаривши його ногою. Інші підлітки підтримали задум товариша та всі разом почали розбивати надгробки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.297 (наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років.

Враховуючи, що на момент скоєння кримінального правопорушення неповнолітнім не виповнилось 16 років, а відповідно до ч.1 ст.22 КК України, кримінальна відповідальність за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.297 КК України, настає у віці 16 років, керуючись ч.1 ст.292 та ст.498 Кримінально-процесуального кодексу України, а також п.3 ч.2 ст.105 КК України, до Красноокнянського районного суду Одеської області направлено зазначене кримінальне провадження з клопотанням про застосування до неповнолітніх правопорушників примусових заходів виховного характеру у вигляді застереження строком на 1 рік.

Нагадаємо, за фактами розмалювання пам’ятників на Львівщині поліція відкрила кримінальні провадження. Інциденти засудив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, а у Львівській обласній державній адміністрації заявили, що це провокації, за якими стоїть “третя сторона”.