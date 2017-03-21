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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 20725 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 69238 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112230 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127564 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136173 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128285 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119904 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Несовершеннолетние разрушили 38 надгробных памятников в Одесской области

Несовершеннолетние разрушили 38 надгробных памятников в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 9773 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 21 марта. УНН. Работники Окнянского отделения полиции задержали пятерых подростков в возрасте от 12 до 15 лет, на кладбище села Маяки Окнянского района, которые ради развлечения разрушили 38 памятников. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастны пятеро местных подростков. Самый старший из компании друзей вечером предложил ради развлечения пойти на кладбище и разрушить несколько памятников, на что последние согласились. Когда они зашли на территорию кладбища, 15-летний парень разрушил первый памятник на могиле, трижды ударив его ногой. Другие подростки поддержали замысел товарища и все вместе начали разбивать надгробия.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.297 (надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишением свободы от четырех до семи лет.

Учитывая, что на момент совершения уголовного преступления несовершеннолетним не исполнится 16 лет, а в соответствии с ч.1 ст.22 УК Украины, уголовная ответственность за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.297 УК Украины, наступает в возрасте 16 лет, руководствуясь ч.1 ст.292 и ст.498 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также п.3 ч.2 ст.105 УК Украины, в Красноокнянский районный суд Одесской области направлено указанное уголовное производство по ходатайству о применении к несовершеннолетним правонарушителям принудительных мер воспитательного характера в виде предостережения сроком на 1 год.

Напомним, по фактам повреждения памятников во Львовской области полиция открыла уголовные производства. Инциденты осудил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, а в областной государственной администрации заявили, что это провокации, за которыми стоит "третья сторона".

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