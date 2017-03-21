Несовершеннолетние разрушили 38 надгробных памятников в Одесской области

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастны пятеро местных подростков. Самый старший из компании друзей вечером предложил ради развлечения пойти на кладбище и разрушить несколько памятников, на что последние согласились. Когда они зашли на территорию кладбища, 15-летний парень разрушил первый памятник на могиле, трижды ударив его ногой. Другие подростки поддержали замысел товарища и все вместе начали разбивать надгробия.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.297 (надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишением свободы от четырех до семи лет.

Учитывая, что на момент совершения уголовного преступления несовершеннолетним не исполнится 16 лет, а в соответствии с ч.1 ст.22 УК Украины, уголовная ответственность за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.297 УК Украины, наступает в возрасте 16 лет, руководствуясь ч.1 ст.292 и ст.498 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также п.3 ч.2 ст.105 УК Украины, в Красноокнянский районный суд Одесской области направлено указанное уголовное производство по ходатайству о применении к несовершеннолетним правонарушителям принудительных мер воспитательного характера в виде предостережения сроком на 1 год.

Напомним, по фактам повреждения памятников во Львовской области полиция открыла уголовные производства. Инциденты осудил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, а в областной государственной администрации заявили, что это провокации, за которыми стоит "третья сторона".