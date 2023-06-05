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Небезпечний маневр: Китайський військовий корабель підрізав есмінця США

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Китайський військовий корабель підійшов 137 метрів до американського есмінця в Тайванській протоці. Маневр було здійснено у "небезпечний спосіб", заявили представники США у відповідь на звинувачення Китаю у провокування ризику, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Небезпечний маневр: Китайський військовий корабель підрізав есмінця США

Деталі 

Військово-морські сили США і Канади в суботу проводили спільні навчання в протоці, яка розділяє острів Тайвань і Китай, коли китайський корабель підрізав американський ракетний есмінець Chung-Hoon, змусивши його знизити швидкість, щоб уникнути зіткнення. Про це йдеться в заяві Індійсько-тихоокеанського командування США.

Індійсько-тихоокеанське командування США заявило, що Chung-Hoon і канадський Montreal здійснювали "звичайний" прохід через протоку, коли китайське судно врізалося перед американським судном.

"Найближча точка підходу до китайського корабля була 137 метрів, і його дії порушили морські "Правила дорожнього руху" щодо безпечного проходу в міжнародних водах", - заявило командування США.

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