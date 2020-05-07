НБУ та ЄБРР підписали договір про валютний своп на 0,5 млрд доларів

Як повідомили у НБУ, це дасть змогу посилити макрофінансову стабільність в Україні під час глобальної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, а також збільшити підтримку реального сектору економіки.

"Операції своп з Національним банком відкривають ЄБРР доступ до гривневого ресурсу, який буде використано для кредитування українських підприємств, що зазнали втрат від пандемії та карантинних обмежень. Зокрема, цей ресурс буде спрямовано на підтримку ліквідності, поповнення оборотних коштів та торгове фінансування таких компаній без нараження їх на валютний ризик. Водночас купівля валюти Національним банком у ЄБРР на умовах своп сприятиме зростанню міжнародних резервів України. Це позитивно позначиться на настроях учасників фінансового ринку і підсилить спроможність Національного банку досягати своїх цілей з підтримання цінової стабільності", - йдеться у повідомленні.

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У НБУ додали, що договір з ЄБРР укладено на два роки з можливостю пролонгації. Мінімальна сума одного траншу в межах договору становить 25 млн дол., а мінімальний строк траншу – до 3 місяців з можливістю роловеру.

Курсові параметри операцій своп будуть визначатися на базі диференціалу ставок по гривні та доларам США. Вартість гривневих ресурсів буде визначатися на базі облікової ставки НБУ, а вартість доларових ресурсів – на базі ставки, що прив’язана до міжнародно визнаного індикатора грошового ринку SOFR. Перша операція своп Національного банку та ЄБРР відбудеться упродовж наступних кількох тижнів.