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НБУ перерахує більше 38 млрд грн свого прибутку до держбюджету

НБУ перерахує більше 38 млрд грн свого прибутку до держбюджету

Київ • УНН

 • 8075 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Рада Національного банку України прийняла рішення щодо перерахування до державного бюджету 38,164 млрд гривень прибутку НБУ, передає УНН з посиланням на прес-служба Нацбанку.

Як зазначається, члени ради НБУ під час засідання затвердили річну консолідовану звітність центрального банку за 2015 рік та розподіл прибутку.

“Мені приємно долучитися до роботи Ради НБУ. Сьогоднішнє рішення уможливить перерахування частини прибутку НБУ, а саме 38,164 млрд. грн, до Державного бюджету України. Водночас зауважу, що ця сума буде перерахована кількома траншами, узгодженими з Міністерством фінансів, щоб це не мало впливу на цінову стабільність в країні”, — наголосила голова НБУ Валерія Гонтарєва.

Нагадаємо, головою ради Національного банку України обрали Богдана Данилишина.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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