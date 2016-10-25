НБУ перечислит больше 38 млрд грн своей прибыли в госбюджет

Как отмечается, члены совета НБУ во время заседания утвердили годовую консолидированную отчетность центрального банка за 2015 год и распределение прибыли.

"Мне приятно присоединиться к работе Совета НБУ. Сегодняшнее решение позволит перечисление части прибыли НБУ, а именно 38,164 млрд. грн, в Государственный бюджет Украины. В то же время замечу, что эта сумма будет перечислена несколькими траншами, согласованными с Министерством финансов, чтобы это не оказало влияния на ценовую стабильность в стране ", - подчеркнула глава НБУ Валерия Гонтарева.

Напомним, председателем совета Национального банка Украины избрали Богдана Данилишина.