НБУ перечислит больше 38 млрд грн своей прибыли в госбюджет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Совет Национального банка Украины принял решение о перечислении в государственный бюджет 38,164 млрд. гривен прибыли НБУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Как отмечается, члены совета НБУ во время заседания утвердили годовую консолидированную отчетность центрального банка за 2015 год и распределение прибыли.
"Мне приятно присоединиться к работе Совета НБУ. Сегодняшнее решение позволит перечисление части прибыли НБУ, а именно 38,164 млрд. грн, в Государственный бюджет Украины. В то же время замечу, что эта сумма будет перечислена несколькими траншами, согласованными с Министерством финансов, чтобы это не оказало влияния на ценовую стабильность в стране ", - подчеркнула глава НБУ Валерия Гонтарева.
Напомним, председателем совета Национального банка Украины избрали Богдана Данилишина.