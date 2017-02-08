НБУ купив на валютному аукціоні 26,5 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 26,5 млн дол. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення, становив 35,4 млн дол., з яких НБУ придбав 26,5 млн дол.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 26,9199 грн/дол., максимальний — 26,9400 грн/дол. та середньозважений — 26,9361 грн/дол.
Водночас за максимальним курсом було придбано 51,3% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників.
Як повідомляв УНН, Національний банк України 8 січня оголосив про проведення аукціону з купівлі 50 млн доларів США.