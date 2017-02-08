НБУ купил на валютном аукционе 26,5 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 26,5 млн долл. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, составил 35,4 млн долл., из которых НБУ приобрел 26,5 млн долл.
По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составил 26,9199 грн/долл., Максимальный - 26,9400 грн/долл. и средневзвешенный - 26,9361 грн/долл.
В то же время по максимальному курсу было приобретено 51,3% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины 8 января в объявил о проведении аукциона по покупке 50 млн долларов США.