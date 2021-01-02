НБА: “Детройт” Михайлюка здобув дебютну перемогу в сезоні

Відзначимо, що вітчизняний атакувальний захисник провів на майданчику 17 хвилин 49 секунд. За цей час Михайлюк відзначився 9 очками, реалізувавши 3 з 7 кидків із гри.

Стосовно ходу зустрічі, то “Пістонс” отримали 15-очкову перевагу по завершенню першої чверті — 27:12. Втім, “кельти” зуміли в третій дванадцятихвилинці значно скоротити відставання, а вже в клатчі (останні 5 хвилин гри при відносній рівності в рахунку) навіть вийшли вперед — 88:93.

Але на більше сил у гостей не вистачило й в останні хвилини влучали лише гравці “Детройта” - 96:93 — перша перемога в сезоні підопічних Дуейна Кейсі.

Нагадаємо, днями центровий збірної України Олексій Лень дебютував у складі нового для нього клубу в НБА – "Торонто Репторс".