Баскетболіст Лень дебютував за "Торонто" в матчі НБА

Українець з’явився на паркеті у першій чверті і до перерви встиг спровокувати втрату зіркового центрового суперників Ембііда, поставив блок-шот Тобайасу Херрісу та відзначився влучним кидком з передачі Ванвліта.

Українець сумарно зіграв 21:09 хвилини, набрав 2 очка, 5 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот при 4 втратах. Його команда поступилася в матчі регулярного чемпіонату НБА “Філадельфії” — 93:100.

Примітно, що четвертої поразки поспіль зазнав “Детройт Пістонс” Святослава Михайлюка. Цього разу його команда поступилася “Голден Стейт” — 106:116.За 12 хвилин ігрового часу уродженець Черкас приніс “поршням” 6 очок, 2 підбирання і перехоплення.