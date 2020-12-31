Баскетболист Лень дебютировал за "Торонто" в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень дебютировал в составе нового для него клуба в НБА - "Торонто Рэпторс", передает УНН.
Украинец появился на паркете в первой четверти и до перерыва успел спровоцировать потерю звездного центрового соперников Ембиида, поставил блок-шот Тобайас Хэррис и отметился точным броском с передачи Ванвлита.
Украинец суммарно сыграл 21:09 минуты, набрал 2 очка, 5 подборов, 2 передачи, 1 блок-шот при 4 потерях. Его команда уступила в матче регулярного чемпионата НБА “Филадельфии” — 93:100.
Примечательно, что четвертое поражение подряд потерпел “Детройт Пистонс” Святослава Михайлюка. На этот раз его команда уступила “Голден Стэйт” — 106:116. За 12 минут игрового времени уроженец Черкасс принес “поршням” 6 очков, 2 подбора и перехвата.