Найбільше зерна в України купили Єгипет та Китай
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Найбільшими покупцями українського зерна у минулому маркетинговому році стали Єгипет, Китай, Іспанія, Індонезія та Нідерланди, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.
"За даними ДФС у 2017/2018 маркетинговому році українські аграрії поставили на зовнішні ринки 39,4 млн тонн зернових культур на 6,4 млрд доларів. Найбільшими покупцями українського зерна у цей період стали Єгипет (на 724 млн доларів, 11,4%), Китай (на 594 млн доларів, 9,3%), Іспанія (на 459 млн доларів, 7,2%), Індонезія (на 375 млн доларів, 5,9%) та Нідерланди (на 348 млн доларів, 5,5%)", - йдеться у повідомленні.
У розрізі культур було експортовано:
— кукурудзи — 17,8 млн тонн на 2,86 млрд доларів (Китай — 16,4%, Єгипет — 13,6%, Нідерланди — 12,2%);
— пшениці — 17,2 млн тонн на 2,83 млрд доларів (Індонезія — 13,3%, Єгипет — 11,8%, Бангладеш — 8,7%);
— ячменю — 4,3 млн тонн на 0,64 млрд доларів (Саудівська Аравія — 41,2%, Китай — 19,3%, Лівія — 6,6%).
Зазначається, що транспортування 99% всіх зернових відбувалося морським транспортом (39 млн тонн). Найбільше відвантажили порти Чорноморська (22%), Одеси (19%), Южного (19%) та Миколаєва (18%). Ще 306 тис. тонн (0,8%) було експортовано залізничним транспортом та майже 80 тис. тонн (0,2%) — автомобільним.
Нагадаємо, за п’ять місяців 2018 року Україна збільшила аграрний експорт до ЄС майже на 13 млн доларів.