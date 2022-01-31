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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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2 квітня, 10:51 • 80065 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 151497 перегляди

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Нацгвардійця, застреленого у Дніпрі, поховали на Одещині

Нацгвардійця, застреленого у Дніпрі, поховали на Одещині

Київ • УНН

 • 31128 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні у місті Березине Одеської області попрощалися з нацгвардійцем Олександром Драганом, передає УНН.

Деталі

24-річний хлопець був застрелений на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі своїм товаришем по службі і земляком Артемом Рябчуком.

На похорон прийшли близькі, родичі, друзі та товариші по службі, а також сотні місцевих жителів.

Нагадаємо, у ніч на 27 січня на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Артем Рябчук влаштував стрілянину в результаті якої загинули п'ятеро військових.

Українські Національні Новини

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