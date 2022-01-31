Нацгвардійця, застреленого у Дніпрі, поховали на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні у місті Березине Одеської області попрощалися з нацгвардійцем Олександром Драганом, передає УНН.
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24-річний хлопець був застрелений на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі своїм товаришем по службі і земляком Артемом Рябчуком.
На похорон прийшли близькі, родичі, друзі та товариші по службі, а також сотні місцевих жителів.
Нагадаємо, у ніч на 27 січня на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Артем Рябчук влаштував стрілянину в результаті якої загинули п'ятеро військових.