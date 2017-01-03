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Нацгвардійці затримали у 2016 році близько 8 тисяч порушників громадського порядку

Нацгвардійці затримали у 2016 році близько 8 тисяч порушників громадського порядку

Київ • УНН

 • 6481 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Нацгвардійці протягом 2016 року у рамках виконання завдань з охорони громадського порядку за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень затримано 1600 осіб, ще 6569 осіб – за адміністративні правопорушення. Про це повідомив командувач Національної гвардії України, генерал-лейтенант Юрій Аллеров, передає УНН з посиланням на прес-службу НГУ.

"Під час виконання завдань з охорони громадського порядку затримано 1600 осіб за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень та 6 569 осіб – за адміністративні правопорушення. У затриманих вилучено 20 одиниць вогнепальної зброї та 4 725 набоїв до неї, 54 одиниці холодної зброї, 51 граната, 16,189 кг вибухівки та 8,610 кг наркотичної речовини", - зазначив Ю.Аллеров.

Як передавав УНН, НГУ за допомогою конкурсних торгів зекономила у 2016 році 48 млн грн на закупівлі техніки зв’язку та інформації.

Українські Національні Новини

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