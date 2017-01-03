Нацгвардейцы задержали в 2016 году около 8 тысяч нарушителей общественного порядка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Нацгвардейцы в течение 2016 года в рамках выполнения задач по охране общественного порядка по подозрению в совершении уголовных преступлений задержали 1600 человек, еще 6569 человек - за административные правонарушения. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины, генерал-лейтенант Юрий Аллеров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НГУ.
"Во время выполнения задач по охране общественного порядка задержаны 1600 человек по подозрению в совершении уголовных преступлений и 6569 человек - за административные правонарушения. У задержанных изъято 20 единиц огнестрельного оружия и 4725 патронов к нему, 54 единицы холодного оружия, 51 граната, 16,189 кг взрывчатки и 8,610 кг наркотического вещества ", - отметил Ю.Аллеров.
Как сообщал УНН, НГУ с помощью конкурсных торгов сэкономила в 2016 году 48 млн грн на закупку техники связи и информации.