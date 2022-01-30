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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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2 квітня, 10:51 • 79902 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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НАТО не відправить війська до України у разі агресії РФ - Столтенберг

НАТО не відправить війська до України у разі агресії РФ - Столтенберг

Київ • УНН

 • 22353 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. НАТО зосереджена на підтримці Києва в конфлікті з РФ, але не відправить бойові підрозділи в Україну в разі російського вторгнення. Про це, як повідомляє УНН, заявив в інтерв'ю британській медіакорпорації BBC генеральний секретар Організації Єнс Столтенберг.

НАТО не планує направляти військові підрозділи в Україну в разі російського вторгнення, адже країна не є членом Альянсу.

Цитата

"У нас немає планів розміщувати бойові частини НАТО в Україні", - заявив Столтенберг.

Він підкреслив, що Північноатлантичний альянс "зосереджений на наданні підтримки" Києву в конфлікті з РФ, але вказав на різницю підходів у випадках, коли справа стосується захисту одного з членів НАТО і коли мова йде про державу, що не входить до її складу. Одночасно Столтенберг знову пообіцяв надати підтримку такому "сильному і надзвичайно цінному партнеру, як Україна".

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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