НАТО не відправить війська до України у разі агресії РФ - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. НАТО зосереджена на підтримці Києва в конфлікті з РФ, але не відправить бойові підрозділи в Україну в разі російського вторгнення. Про це, як повідомляє УНН, заявив в інтерв'ю британській медіакорпорації BBC генеральний секретар Організації Єнс Столтенберг.
НАТО не планує направляти військові підрозділи в Україну в разі російського вторгнення, адже країна не є членом Альянсу.
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"У нас немає планів розміщувати бойові частини НАТО в Україні", - заявив Столтенберг.
Він підкреслив, що Північноатлантичний альянс "зосереджений на наданні підтримки" Києву в конфлікті з РФ, але вказав на різницю підходів у випадках, коли справа стосується захисту одного з членів НАТО і коли мова йде про державу, що не входить до її складу. Одночасно Столтенберг знову пообіцяв надати підтримку такому "сильному і надзвичайно цінному партнеру, як Україна".
Контекст
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