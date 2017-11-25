Наступник Плотницького визначив представника ОРЛО на мінських переговорах

Як повідомляється, після затвердження Леоніда Пасічника як в.о. глави "ЛНР", він провів зустріч з Владиславом Дейнего, який представляє ОРЛО в Мінську.

"Пасічник поцікавився у Дейнего, чи готовий він продовжити виконувати обов'язки "міністра закордонних справ ЛНР", на що той відповів згодою", - йдеться в повідомленні.

"Першим завданням, дорученням для вас визначив представляти інтереси нашої "республіки" на мінських переговорах з метою врегулювання конфлікту на Донбасі мирним шляхом", - сказав Л.Пасічник.

В.Дейнего вказав, що "вважатиме за честь" виконувати дані йому доручення.

Нагадаємо, в "ЛНР" затвердили в.о. ватажка замість Плотницького.