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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 69310 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 54717 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 63055 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 71775 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115163 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 11:47 • 107339 просмотра

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Преемник Плотницкого определил представителя ОРЛО на минских переговорах

Преемник Плотницкого определил представителя ОРЛО на минских переговорах

Киев  •  УНН

 • 19246 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Представитель ОРЛО на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе не поменяется после ухода с поста главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, после утверждения Леонида Пасечника как и.о. главы "ЛНР", он провел встречу с Владиславом Дейнего, который представляет ОРЛО в Минске.

"Пасечник поинтересовался у Дейнего, готов ли он продолжить исполнять обязанности "министра иностранных дел ЛНР", на что тот ответил согласием", - говорится в сообщении.

"Первым заданием, поручением для вас определил представлять интересы нашей "республики" на минских переговорах с целью урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем", - сказал Л.Пасечник.

В.Дейнего указал, что "сочтет за честь" выполнять данные ему поручения.

Напомним, в "ЛНР" утвердили и.о. главаря вместо Плотницкого.

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