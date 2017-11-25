Преемник Плотницкого определил представителя ОРЛО на минских переговорах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Представитель ОРЛО на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе не поменяется после ухода с поста главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как сообщается, после утверждения Леонида Пасечника как и.о. главы "ЛНР", он провел встречу с Владиславом Дейнего, который представляет ОРЛО в Минске.
"Пасечник поинтересовался у Дейнего, готов ли он продолжить исполнять обязанности "министра иностранных дел ЛНР", на что тот ответил согласием", - говорится в сообщении.
"Первым заданием, поручением для вас определил представлять интересы нашей "республики" на минских переговорах с целью урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем", - сказал Л.Пасечник.
В.Дейнего указал, что "сочтет за честь" выполнять данные ему поручения.
Напомним, в "ЛНР" утвердили и.о. главаря вместо Плотницкого.