Наставник "Шахтаря" отримав одноматчеву дискваліфікацію в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру отримав одноматчеву дискваліфікацію в рамках Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням сайт УЄФА.
Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув справу стосовно поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Інтером" (0:0). Наставник "гірників" отримав своє покарання за затримку початку поєдинків.
Перше порушення було зафіксовано перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" в серпні. Тоді португалець був дискваліфікований на один матч з випробувальним терміном в один рік.
Також португалець зобов'язаний виплатити 5 тис. євро штрафу, а "Шахтар" - 15 тис. євро.
Додамо також, Каштру пропустить матч-відповідь із "Боруссією" М.