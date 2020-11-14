Наставник "Шахтаря" отримав одноматчеву дискваліфікацію в Лізі чемпіонів

Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув справу стосовно поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Інтером" (0:0). Наставник "гірників" отримав своє покарання за затримку початку поєдинків.

Перше порушення було зафіксовано перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" в серпні. Тоді португалець був дискваліфікований на один матч з випробувальним терміном в один рік.

Також португалець зобов'язаний виплатити 5 тис. євро штрафу, а "Шахтар" - 15 тис. євро.

Додамо також, Каштру пропустить матч-відповідь із "Боруссією" М.