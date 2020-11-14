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Наставник "Шахтаря" отримав одноматчеву дискваліфікацію в Лізі чемпіонів

Наставник "Шахтаря" отримав одноматчеву дискваліфікацію в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

 • 15557 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру отримав одноматчеву дискваліфікацію в рамках Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням сайт УЄФА.

Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув справу стосовно поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Інтером" (0:0). Наставник "гірників" отримав своє покарання за затримку початку поєдинків.

Перше порушення було зафіксовано перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" в серпні. Тоді португалець був дискваліфікований на один матч з випробувальним терміном в один рік.

Також португалець зобов'язаний виплатити 5 тис. євро штрафу, а "Шахтар" - 15 тис. євро.

Додамо також, Каштру пропустить матч-відповідь із "Боруссією" М.

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