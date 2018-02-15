Насіров просить суд відновити його на посаді голови ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова до Кабінету міністрів, в якому він просить поновити його на посаді, передає УНН з посиланням на прес-службу суду.
“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Романа Насірова до Кабінету Міністрів України, другий відповідач — Державна фіскальна служба України”, — йдеться у повідомленні суду.
У суді поінформували, що позивач просить суд визнати протиправним та незаконним розпорядження Кабміну від 31 січня 2018 року “Про звільнення Насірова Р.М. з посади Голови Державної фіскальної служби України”, а також просить поновити його посаді голови ДФС.
Окрім цього, зазначили у суді, Насіров просить стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Наразі судом розглядається питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Як повідомляв УНН, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.
Нагадаємо, голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).