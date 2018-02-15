Насиров просит суд восстановить его на должности председателя ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Окружной административный суд города Киева поступил иск от бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в Кабинет министров, в котором он просит восстановить его в должности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
“В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Романа Насирова к Кабинету Министров Украины, второй ответчик — Государственная фискальная служба Украины”, — говорится в сообщении суда.
В суде сообщили, что истец просит суд признать противоправным и незаконным распоряжение Кабмина от 31 января 2018 года “Об увольнении Насирова Р.М. с должности Председателя Государственной фискальной службы Украины”, а также просит восстановить его должности председателя ГФС.
Кроме этого, отметили в суде, Насиров просит взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.
Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу.
Как сообщал УНН, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.
Напомним, председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).