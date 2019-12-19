Населення в Україні продовжує скорочуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Упродовж січня-жовтня цього року чисельність населення в Україні скоротилася на 212,5 тис. осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Так, чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 листопада 2019 року, становила 41 млн 940,7 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня чисельність населення зменшилася на 212,5 тис. осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дубілет: за кордоном залишається майже 4 млн українців
Природне скорочення населення в Україні за 10 місяців цього року становило 224,5 тис. осіб, водночас міграційний приріст населення за цей період сягнув 12 тис. осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 54 живонароджені.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території АРК, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, у грудні в Україні стартував пробний перепис населення. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році буде перепис населення, але невідомо в якому саме форматі: електронному чи ні.