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Народні депутати не підуть на літні канікули

Народні депутати не підуть на літні канікули

Київ • УНН

 • 342349 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Верховна Рада не піде на літні канікули. Про це журналісту УНН повідомив голова підкомітету з питань Регламенту ВР, нардеп від “Слуги народу” Павло Фролов.

Цитата

На запитання, чи буде ВР закриватися на літні канікули, Фролов відповів: «Не буде. З початку війни триває пленарне засідання, яке не закривається».

Доповнення

Зазвичай нардепи йшли на літні канікули у липні.

24 лютого ВР проголосувала за введення воєнного стану та перейшла в режим роботи за принципом консенсусу - ухвалення критично важливих і визначених на погоджувальній раді законопроєктів з мінімізацією політичних дискусій та обговорень у сесійній залі.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів – до 23 серпня.

Українські Національні Новини

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