Нарколабораторію викрили правоохоронці на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Поліція Черкащини викрили діяльність нарколабораторії. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Черкаської області.
Правоохоронці встановили, що в одному із домоволодінь Черкащини обладнана нарколабараторія, де виготовляють психотропні речовини амфетамін. Під час обшуку підозрювані особи, побачивши поліцейських, намагалися тікати.
Оперативні співробітники затримали підозрюваних. Під час обшуку в будинку, правоохоронці виявили та вилучили лабораторне обладнання, інгредієнти для виготовлення психотропної речовини. Вилучене направлено для проведення судових експертиз. Під час документування злочину встановлено осіб, які займались незаконним виготовленням та збутом психотропних речовин на території області.
За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст.317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.