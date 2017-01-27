Нарколабораторию разоблачили правоохранители в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Полиция Черкасской области пресекла деятельность нарколаборатории. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.
Правоохранители установили, что в одном из домовладений Черкасской области оборудована нарколабаратория, где изготавливают психотропные вещества амфетамин. Во время обыска подозреваемые лица, увидев полицейских, пытались бежать.
Оперативные сотрудники задержали подозреваемых. Во время обыска в доме, правоохранители обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, ингредиенты для изготовления психотропного вещества. Изъятое направлено для проведения судебных экспертиз. Во время документирования преступления установлены лица, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом психотропных веществ на территории области.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст.317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.