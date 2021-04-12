Нардеп Євтушок: найкращий інвестор для України – це національний

Цитата:

"Дивіться, ми (фракція "Батьківщина" - ред.) вважаємо взагалі, що найкращий інвестор будь-який – це національний інвестор. Чим більше людей будуть отримувати нормальну заробітну плату і йти на ринок в магазини купувати продукцію, то це якраз і показник, що найкращий інвестор – це про народ України. А якщо говорити, про бізнес, то звісно, який може бути кращий інвестор за власного національного інвестора", - зауважив народний депутат.

Деталі

Євтушок відзначив, що наразі в державі пріоритет надається саме іноземним інвесторам, що згубно впливає на розвиток українського бізнесу та погіршує бізнесове середовище в країні.

Нардеп також нагадав, що зараз лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко їздить Україною для того, щоб побачити реальний стан того, як коронакриза відбилася на житті населення держави в цілому.

"Тимошенко зараз їздить по України, іде по колективах, була в Сарнах, наприклад, де зустрілась з колективом закладу охорони здоров’я, лікарні, потім профосвітнього училища, потім з директорами сарненських шкіл і відвідувала дітей, які займалися в спортивній арені", - розповів Євтушок.

Доповнення

Нагадаємо, раніше нардеп Євтушок оцінив нову сенсорну систему голосування. Так, він зауважив, що система сенсорної кнопки не є ідеальною та досконалою і все одно залишає можливість для “кнопкодавства”.

Довідка

Сергій Євтушок - народний депутат 8-го та 9-го скликання Верховної Ради України від фракції "Батьківщина". Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. У 2010 році був обраний Сарненським міським головою. У квітні 2014 року призначений головою Сарненської районної державної адміністрації.