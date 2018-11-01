Нардеп пояснив, кого НАБУ могло прослуховувати у синагозі

"Я дізнався про це (про намагання встановити прослуховування НАБУ у синагозі у Києві – ред.) зі ЗМІ. Зараз я знаю, що цим питанням опікуються не тільки українські, а ще й ізраїльські спецслужби. Тому що це новина із розряду незвичних. Я думаю, що це є свідченням того, що НАБУ працює у незаконному і не правовому полі у нашій країні. Якщо дійсно вже встановлюють у синагогах прослуховуючі пристрої, плюс ще у церквах, то тайна сповіді вже відсутня", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи може бути таке ймовірне встановлення "прослушки" пов’язаним з фігурантами кримінальних проваджень, які ходять до київської синагоги, Розенблат сказав: "Так. Я думаю, що це пов’язано, перш за все, з Георгієм Логвинським, пов’язано з іншими заможними українськими людьми, чиновниками, які приходять іноді до синагоги".

"Я хотів зазначити, що попереду будуть свята визначні іудейські. Я думаю, що це у принципі готувалося, багато різних людей прийдуть. Обов’язково прийдуть і депутати Верховної Ради, і чиновники. Я думаю, що це просто готувалося, бо буде багато між собою розмов. Я вважаю, що це вже край", - додав нардеп.

Як повідомляв УНН, про прослуховування центральної Синагоги столиці заявив головний рабин України Моше Реувен Асман. У своєму відкритому зверненні він звинуватив у незаконному прослуховуванні НАБУ. Своєю чергою НАБУ розповсюдило інформацію, що не має стосунку до цього.

Додамо, це вже не перший скандал, пов'язаний з "прослушкою" і НАБУ. 19 вересня керівник САП Назар Холодницький повідомив, що у САП хотіли поставити прослуховувальний пристрій. Це сталося на фоні сутички співробітників НАБУ та САП.

Ще раніше, у березні, у ЗМІ з'явилася інформація, що в кабінеті Холодницького знайшли "прослушку" - апарат, який нібито був прикріплений до акваріума біля столу антикорупційного прокурора. У медіа були повідомлення, що "прослуховування" нібито могли встановити співробітники НАБУ за згодою Генпрокурора.

Пізніше Генпрокурор Луценко заявив, що ГПУ і НАБУ дійсно проводять слідчі дії щодо Холодницького.