Напруженість навколо України: генсек ООН стурбований спекуляціями про військовий конфлікт в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив надію на те, що напруженість навколо України не переросте у військовий конфлікт. Про це він заявив на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.
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"В умовах концентрації російських сил навколо України я глибоко стурбований зростанням напруги і зростаючими спекуляціями про військовий конфлікт в Європі. Я все ще думаю, що цього не станеться. Але якщо це трапиться, то це буде катастрофою", - Гуттеріш.
Деталі
Генсек ООН додав, що не бачить іншої альтернативи, крім дипломатії. А всі питання, в тому числі найбільш складні, слід вирішувати в дипломатичних рамках.
Додамо
Тим часом, президент США Джо Байден заявив у четвер, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока", але двері для дипломатичного рішення залишаються відкритими.
Контекст
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.
Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".