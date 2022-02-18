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Напряженность вокруг Украины: генсек ООН обеспокоен спекуляциями о военном конфликте в Европе

Киев • УНН

 • 14299 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что напряженность вокруг Украины не перерастет в военный конфликт. Об этом он заявил на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Цитата

"В условиях концентрации российских сил вокруг Украины я глубоко обеспокоен ростом напряжения и увеличивающимися спекуляциями о военном конфликте в Европе. Я все еще думаю, что этого не произойдет. Но если это случится, то это будет катастрофой", - Гуттериш.

Детали

Генсек ООН добавил, что не видит иной альтернативы, кроме дипломатии. А все вопросы, в том числе наиболее сложные, следует решать в дипломатических рамках.

Добавим

Тем временем, президент США Джо Байден заявил в четверг, что угроза российского вторжения в Украину “очень высока”, но двери для дипломатического решения остаются открытыми.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".

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