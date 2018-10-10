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Наприкінці жовтня в Україні почнуться екзамени на суддівські посади

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Понад 800 кандидатів у судді місцевих судів складуть кваліфікаційний іспит. Про це повідомила прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, передає УНН.

“Перша група добору правників на посади суддів 2017 року, а також правників, які брали участь у попередніх доборах 2012 року та 2013 року, складуть 29-31 жовтня кваліфікаційний іспит на посаду судді місцевого суду. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 8 жовтня”, — йдеться у повідомленні.

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У першу чергу екзамен складатимуть 834 правники, які мають досвід помічників суддів або брали участь у попередніх доборах і вже пройшли відповідну підготовку у Національній школі суддів. До цієї групи до складення іспиту можуть бути допущено ще 34 кандидати у разі ухвалення стосовно них рішення про відповідність вимогам до кандидата на посаду судді. Добір суддів до місцевих судів має на меті зменшити навантаження на суддів, що працюють у місцевих судах та оновити кадровий склад судів.

Іспит складається із анонімного письмового тестування на знання права (120 хвилин), яке перевіряє комп’ютер, а також практичне завдання (300 хвилин) з написання проекту судового рішення. Майбутні судді складатимуть його згідно обраної спеціалізації, а за бажанням — декількох спеціалізацій, зокрема:

  • 29 жовтня всі кандидати в судді складатимуть анонімне письмове тестування. А кандидати в загальні суди складуть і практичне завдання за спеціалізацією;
  • 30 жовтня практичне завдання складатимуть кандидати, які обрали адміністративну спеціалізацію, 31 жовтня — господарську.

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При цьому учасники іспиту до 18 жовтня 2018 року (включно) повинні надіслати до Комісії заяви про допуск до виконання практичного завдання за відповідними спеціалізаціями.

8 жовтня 2018 року Комісія ухвалила рішення про внесення змін до Положення про складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів на посаду судді, затвердженого рішенням Комісії від 3 жовтня 2018 року.

За тестування максимум можна буде набрати 90 балів, за практичне завдання за спеціалізацією - 120 балів. Всього - 210 балів. Особа вважатиметься такою, що успішно склала іспит, у разі набрання не менше 75% максимально можливого бала за складення іспиту. При цьому кандидат набравши менше 75% максимально можливого бала за складення першого етапу іспиту (тестування), вважатиметься таким, що не склав іспиту.

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Нагадаємо, 3 жовтня кандидати складали іспит до Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

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