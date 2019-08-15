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Напад на український Іл-76 у Лівії: Київ хоче доєднатись до розслідування

Київ • УНН

 • 35445 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Державна авіаційна служба України через пошкодження українського траспортного літака Іл-76 в Лівії надала запит до Міністерства закордонних справ для отримання інформації від Лівії, а саме щодо відомостей про подію, створюваної комісії з розслідування події та можливості включення до вказаної комісії уповноважених представників України. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Державіаслужбі.

"Відповідно до стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації, у Додатку 17 "Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання" до Конвенції про міжнародну організацію цивільної авіації, кожна держава – член ICAO, застосовує заходи з забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу повітряного судна, що піддалося акту незаконного втручання в період перебування на території цієї держави", - пояснили в Державіаслужбі.

У службі зазначили, що кожна держава - член ICAO повинна надати повітряному судну необхідну допомогу, яка виходить із ситуації, що склалась, та здійснити в найкоротший можливий термін розгляд та аналіз події. Після проведення розгляду та аналізу події, держава, на території якої скоєно акт незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, повинна надати протягом 30 днів повідомлення за результатами розслідування Міжнародній організації цивільної авіації та іншим державам за їхнім запитом.

"Державіаслужбою - уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до норм міжнародного права, стосовно події (пошкодження українського траспортного літака Іл-76 в Лівії – ред.)… було надано запит до Міністерства закордонних справ України для отримання інформації від Держави Лівія, в якій перебували повітряні судна та члени екіпажу експлуатанта, на території якої скоєно акт незаконного втручання в діяльність цивільної авіації. Запит стосується відомостей про подію, створюваної комісії з розслідування події та можливості включення до вказаної комісії уповноважених представників України", - повідомили в ДАСУ.

Як повідомляв УНН, 6 серпня стало відомо, що у Лівії безпілотник атакував український літак Іл-76ТД. У результаті оператор екіпажу судна отримав поранення. 

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