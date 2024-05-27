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Найбільша кількість зіткнень відбувається на Покровську напрямку. Ситуація напружена - Генштаб

Найбільша кількість зіткнень відбувається на Покровську напрямку. Ситуація напружена - Генштаб

Київ • УНН

 • 17099 перегляди

Найбільша кількість бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку, де ситуація залишається напруженою, втім українські захисники стримують натиск російських окупантів.

Найбільша кількість бойових зіткнень сьогодні відбувається на Покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск російських загарбників та на окремих ділянках проводять активні заходи. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 13.00 27 травня, передає УНН

На Покровському напрямку кількість ворожих атак з початку доби зросла до восьми. Бойові дії відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, а також поблизу Нетайлового. Ситуація напружена

- йдеться у повідомленні Генштабу.

На Харківському напрямку агресор і надалі спрямовує штурмові дії в бік населеного пункту Липці. Також відбуваються бої в районі Вовчанська. Загалом ворог, за підтримки авіації, здійснив тут п’ять атак. Під авіаударами загарбників опинялися Слобожанське і Вовчанськ. Ситуація під контролем наших військ.

На Времівському напрямку російські окупанти здійснили ще одну спробу штурму, другу за день, біля села Старомайорське. Отримали вогневе ураження та відійшли.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Наші воїни дають російським окупантам гідну відсіч, тримають ворога під вогневим контролем та роблять усе можливе для зриву його загарбницьких планів

- вказали у Генштабі.

Ще плюс 1150 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога27.05.24, 07:34 • 57721 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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