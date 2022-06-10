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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Нафтогаз звільнив чиновника після інформації про купівлю ним Bentley під час війни

Нафтогаз звільнив чиновника після інформації про купівлю ним Bentley під час війни

Київ • УНН

 • 191250 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. З НАК «Нафтогаз України» було звільнено радника голови правління Олега Діденка. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, пише УНН.

Цитата

«Олега Діденка звільнено з НАК «Нафтогаз України». Компанія не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників», - йдеться в заяві пресслужби компанії.

Контекст

Раніше сьогодні народний депутат від ВО «Батьківщина» Олексій Кучеренко повідомив, що радник голови правління Нафтогазу Юрія Вітренко 27 травня нібито придбав елітну Bentley за 500 тис. доларів.

Додамо, що з 2014 по 2020 рік Діденко очолював "Газ України". Після призначення головою правління НАК "Нафтогаз" Вітренко запросив Діденка стати його радником.

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