"Нафтогаз" пообіцяв не залишати українців без газу

"Нафтогаз" нікого не залишив без газу. Наші клієнти отримуватимуть завтра газ у нормальному режимі. Ми надали номінації виробникам тепла, "Укртрансгаз" їх підтвердив. Перевіряємо з УТГ, чому їх ще не побачили облгази. Нікого, хто має підтверджену номінацію, не відключатимуть", - йдеться у заяві.

Зі свого боку "Укртрансгаз" на своїй сторінці у Facebook підтвердили інформацію про отримання підтвердження номінацій від "Нафтогазу".

"З завтрашнього дня і до кінця місяця клієнти теплокомуненерго будуть з теплом, а тепловики - з газом для його виробництва! "Укртрансгаз" отримав від "Нафтогазу України" підтвердження номінацій на постачання газу підприємствам ТКЕ та, в свою чергу, відправив операторам ГРМ підтверджені заявки", - підкреслили у компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у ЗМІ з’явилась інформація про те, що 21 листопада "Нафтогаз України" залишить без газу тепловиків по всій Україні.