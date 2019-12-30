Нафтогаз анонсував пресконференцію по газовій угоді за участі Гончарука
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. НАК "Нафтогаз України" анонсувала пресконференцію по газовій угоді за участі прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Нафтогазу у Facebook.
"Очікуємо пресконференцію прем'єр-міністра", заявив Нафтогаз у своїй відеотрансляції.
Про час і місце пресконференції не повідомляється.
Компанія нагадала, що 10-річний транзитний контракт між Нафтогазом та Газпромом закінчується 1 січня о 9:00.
"Заплановані щоденні брифінги за участі керівників Нафтогазу, Оператора газотранспортної системи України, ключових осіб держави, а також українських та іноземних експертів галузі", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Як повідомляв УНН, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році сягне 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.
Також у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.