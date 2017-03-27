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Начальника військового складу на Одещині спіймали на розкраданні майна

Начальника військового складу на Одещині спіймали на розкраданні майна

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на Одещині начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин на розкраданні майна. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисник протягом двох місяців вивів з обліку та привласнив двадцять три елементи навісного динамічного захисту броньованої техніки. Обладнання, яке містить понад шість з половиною кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті, начальник складу планував продати.

Оперативники спецслужби затримали старшого сержанта при спробі продажу викраденого військового майна.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНН, групу наркоторговців викрили київські правоохоронці.

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