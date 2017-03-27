Начальника военного склада в Одесской области поймали на хищении имущества

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 14637 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 62808 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111056 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126428 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135273 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127808 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119537 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106737 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107679 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103964 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
Начальника военного склада в Одесской области поймали на хищении имущества

Начальника военного склада в Одесской области поймали на хищении имущества

Киев  •  УНН

 • 11089 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей на хищении имущества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник в течение двух месяцев вывел из учета и присвоил двадцать три элемента навесной динамической защиты бронированной техники. Оборудование, которое содержит более шести с половиной килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, начальник склада планировал продать.

Оперативники спецслужбы задержали старшего сержанта при попытке продажи похищенного военного имущества.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН, группу наркоторговцев разоблачили киевские правоохранители.

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