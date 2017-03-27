Начальника военного склада в Одесской области поймали на хищении имущества

Правоохранители установили, что злоумышленник в течение двух месяцев вывел из учета и присвоил двадцать три элемента навесной динамической защиты бронированной техники. Оборудование, которое содержит более шести с половиной килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, начальник склада планировал продать.

Оперативники спецслужбы задержали старшего сержанта при попытке продажи похищенного военного имущества.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН, группу наркоторговцев разоблачили киевские правоохранители.