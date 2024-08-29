На Закарпаття прибув евакуаційний потяг з 78 людьми з Донецької області
Київ • УНН
Черговий евакуаційний потяг із Покровська Донецької області прибув на Закарпаття, привізши 78 осіб, у тому числі 22 дітей.
На Закарпаття прибув черговий евакуаційний потяг із Донецької області. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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28 серпня на Закарпатті зустрічали черговий евакуаційний потяг із Донецької області. Цього разу потяг прибув із міста Покровськ, привізши 78 осіб, серед яких 22 дитини.
Волонтери підготували перекус для людей після тривалої подорожі, рятувальники допомагали з речами й транспортували маломобільних громадян. Психологи працювали з дітьми, щоб забезпечити їх емоційну підтримку. Після короткого перепочинку евакуйованих автобусами доправили до тимчасових місць проживання в Ужгородському та Берегівському районах.
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