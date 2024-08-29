На Закарпатье прибыл очередной эвакуационный поезд из Донецкой области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

28 августа на Закарпатье встречали очередной эвакуационный поезд из Донецкой области. На этот раз поезд прибыл из города Покровск, привезя 78 человек, среди которых 22 ребенка.

Волонтеры подготовили перекус для людей после длительного путешествия, спасатели помогали с вещами и транспортировали маломобильных граждан. Психологи работали с детьми, чтобы обеспечить их эмоциональную поддержку. После короткого отдыха эвакуированных автобусами доставили во временные места проживания в Ужгородском и Береговском районах.

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