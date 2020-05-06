На Вінниччині колишнього посадовця підозрюють у заволодінні 200 тис. грн державних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Вінниччині колишньому посадовцю повідомили про підозру у заволодінні 200 тис. грн державних коштів шляхом неправомірної закупівлі оновлень для баз даних повітряних суден для військових частин. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
“Вінницькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заволодіння державними коштами при закупівлі оновлень аеронавігаційних баз даних повітряних суден, в тому числі для військових частин, які представляють Україну в миротворчому контингенті ООН на території країн Африки”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що повідомлено про підозру колишньому працівнику одного із центрів забезпечення Збройних Сил України, який, діючи у змові з фізичною особою-підприємцем, забезпечив йому перемогу у торгах на значну суму.
“В подальшому, посадовець придбав за власні кошти необхідне програмне забезпечення, а виділеними для цього з бюджету грошима (понад 200 тисяч гривень) заволодів. Діяння посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 ККУ, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньо змовою групою осіб, у великих розмірах, а дії підприємця — як пособництво у вказаному злочині”, — йдеться у повідомленні.
Наразі триває слідство, вживаються заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
Нагадаємо, одному із номінальних керівників “Оптимумспецдеталь” повідомлено про підозру в участі у корупційної схеми з постачання товарів до “Укроборонпрому”, внаслідок якої до бюджету не надійшло понад 49 млн грн.