Несплата майже 50 млн грн податків: ще одному учаснику "схеми" в оборонці повідомили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Одному із номінальних керівників “Оптимумспецдеталь” повідомлено про підозру в участі у корупційної схеми з постачання товарів до “Укроборонпрому”, внаслідок якої до бюджету не надійшло понад 49 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на НАБУ.
“5 травня 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру ще одному ймовірному учаснику корупційної схеми з постачання товарів невідомого походження ДК “Укроборонпром” із ухиленням від сплати податків та подальшою легалізацією коштів, набутих злочинним шляхом. Йдеться про одного із номінальних керівників ТОВ “Оптимумспецдеталь”. Вказана особа — п’ятий підозрюваний у кримінальному провадженні, кваліфікованому за ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України“, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за даними слідства, учасники корупційної схеми у 2015-2017 роках використовували підконтрольне їм ТОВ “Оптимумспецдеталь” та інші суб’єкти господарювання для постачання товарів невідомого походження підприємствам державного концерну “Укроборонпром” із ухиленням від сплати податків. За час дії схеми “Укроборонпрому” поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, додали у НАБУ.
"Внаслідок злочину до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток. Як з’ясувало слідство, отримані злочинним шляхом кошти підозрювані у кримінальному провадженні легалізували та використали на власний розсуд", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу у розмірі 5 млн 255 тис. гривень Віталія Жукова, який є одним з підозрюваних в організації злочинної схеми умисного ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів під час постачання комплектуючих до військової техніки.